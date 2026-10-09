Co zrobić, gdy napastnik ma broń? Policja przygotowała poradnik. Ekspert mówi wprost

Ewa Ruszkiewicz
Ewa Ruszkiewicz
Anna Kisiel
Konsultacja: Anna Kisiel
2026-10-09 13:11

Czy wiesz, co robić, gdy atakuje uzbrojony napastnik? Komenda Główna Policji stworzyła mini poradnik, jak się zachować, by minimalizować nieszczęścia. Piotr Niemczyk, były wysoki oficer w UOP-ie, ekspert z zakresu bezpieczeństwa apeluje, by w szkołach natychmiast wdrażać procedury bezpieczeństwa, ale też żeby reagować na wszystkie przemocowe incydenty zarówno w sieci, jak i w rzeczywistości, bo to z nich rodzą się dramaty i tragedie. Szczegóły w artykule.

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Autor: Shutterstock; Marek Kudelski / Super Express

Komenda Główna Policji na swoim profilu w mediach społecznościowych zaapelowała, by w przypadku zagrożenia, jak najszybciej oddalić się z miejsca zdarzenia i poszukać bezpiecznego schronienia.

„Nie walcz, jeśli nie musisz” - przestrzegają policjanci i dodają, że bronić należy się tylko w ostateczności. „Jeśli nie możesz uciec, wykorzystaj dostępne przedmioty, by stworzyć barierę między Tobą a napastnikiem i zyskać czas na oddalenie”. Następnym krokiem powinno być dzwonienie po pomoc służb.

Swoje rady dla czytelników Super Expressu ma też Piotr Niemczyk, ekspert z zakresu bezpieczeństwa, który przypomina o tym, czego sam dowiedział się na szkoleniach z żołnierzami GROM.

Najważniejsza jest zasada trzech U: unikać, uciekać, ukryć się - mówi Niemczyk, który jednak nie ma wątpliwości, że to, co dzieje się teraz to wynik lata zaniedbań, które dotyczą tego, co się dzieje w mediach społecznościowych i w realu.

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Myślę tu o hejcie, dezinformacji i bullyinyu, czyli przemocy rówieśniczej, która polega na zastraszaniu, wyszydzaniu, dokuczaniu i krzywdzeniu - mówi Niemczyk, który jest autorem książki „Pogarda. Dlaczego rośnie liczba przestępstw z nienawiści w Polsce”.

Operatorzy internetowi powinni zostać zmuszeni przez państwo, żeby z tym walczyć. Stosowanie mowy nienawiści jest przestępstwem - przypomina Niemczyk, który ma też apel do rodziców, żeby każdy zwrócił uwagę, co robią dzieci w mediach.

Zdaniem eksperta rząd powinien zacząć mówić, na czym zagrożenia płynące z mowy nienawiści polegają.

Na razie bardziej straszą niż pokazują rozwiązania - mówi Niemczyk.

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