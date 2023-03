Czy Poznań to dobre miejsce do pracy dla emerytów? Czym charakteryzuje się rynek pracy w Poznaniu? Jakie są perspektywy dla pracy zdalnej? Gdzie najlepiej szukać tu zatrudnienia? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule.

Rynek pracy w Poznaniu – analiza

Jak już mieliśmy okazję nadmienić we wstępnej części tego artykułu, rynek pracy w Poznaniu charakteryzuje się wyjątkowo dużą przystępnością – zarówno dla osób chcących rozpocząć w nim swoją zawodową karierę, jak i dla tych, których nie interesuje praca na pełen etat, a jedynie możliwość uzyskania dodatkowego zarobku dzięki pracy dodatkowej.

Listy zawodów deficytowych otwierają przede wszystkim branża transportowa (wraz z logistyką i spedycją) oraz branża budowlana – jest to stan znamienny dla całej polskiej gospodarki, nie tylko dla stolicy Wielkopolski. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że Poznań jest jednym z tych miast, w których niezwykle dynamicznie rozwija się sektor IT, branża finansowa i marketing. Naturalnie, osoby zainteresowane pracą w branży handlowo-usługowej czy gastronomii, również znajdą właściwe dla siebie ogłoszenia.

Umowa o pracę coraz częściej stanowi branżowy standard, wypierając popularne dotychczas umowy cywilnoprawne. Przedsiębiorcy starają się na wszelkie sposoby walczyć o względy pracowników, proponując im ponadto szereg rozmaitych benefitów. Przejrzysta ścieżka kariery i realna możliwość awansu to tylko wierzchołek góry lodowej. Wśród najczęstszych korzyści wymienia się także paczki świąteczne, premie uznaniowe, kursy i szkolenia, prywatną opiekę medyczną czy kartę MultiSport.

i Autor: materiały prasowe Czy Poznań to dobre miejsce do pracy dla emerytów?

Praca zdalna w Poznaniu – perspektywy

Praca zdalna zdobywa na popularności nie tylko w Poznaniu, ale i w całej Polsce. Trudno jest zresztą dziwić się tym trendom – przedsiębiorcy zauważają, że osoby pracujące w domu, dzięki komfortowi i wygodzie jaką oferuje tryb „home office”, odnoszą znacznie lepsze rezultaty i pracują dużo wydajniej.

W wielu przypadkach, przejście na emeryturę może właśnie oznaczać rozpoczęcie swojej kariery w internecie, w branży powiązanej z naszym dotychczasowym zatrudnieniem. Warto przy tym zaznaczyć, że jeżeli z uwagi na charakter wykonywanych obowiązków praca zdalna jest niemożliwa, to do dyspozycji obu stron nadal pozostaje praca hybrydowa.

Praca dodatkowa w Poznaniu dla emerytów i studentów

Praca dodatkowa dla emerytów i studentów w realiach swojej dostępności jest dość podobna, jednak różni się od siebie powodami dla jej podejmowania. Student zwykle stara się o podjęcie pracy tymczasowej celem opłacenia pobieranych nauk, lub w ramach stażu. Emeryt z kolei nastawia się zwykle na niemal ustawiczną pracę, aż do momentu osiągnięcia fizycznej niezdolności do jej kontynuowania. Dlaczego tak się dzieje?

Emerytura w USA zakłada na przykład „premię za cierpliwość”, w myśl której każda osoba uprawniona do pobierania świadczenia, otrzyma dodatkowo 8% bonusu do emerytury za każdy dodatkowo przepracowany rok od momentu możliwości przejścia na emeryturę. W praktyce amerykański emeryt będzie mógł liczyć na otrzymanie świadczenia w wysokości 124% jego rzeczywistej należności, co pozwoli mu nieco łatwiej odnaleźć się w realiach dynamicznie zmieniającego się świata – system emerytalny w Polsce jest jednak nieco inny, nierzadko wymagając od emerytów dodatkowego, osobistego zatroszczenia się o własną przyszłość.

Szczęśliwie Poznań jest jednym z tych miast, w którym praca dla emeryta jest łatwo dostępna i to w wielu różnych zawodach. Wśród najczęściej wybieranych przez mężczyzn zawodów znajdują się takie profesje jak ochroniarz czy stróż nocny, a w ostatnim czasie nawet operator wózka widłowego, pracownik fast-food czy kasjer-sprzedawca. Seniorki z kolei preferują szeroko pojętą pracę w gastronomii czy przy opiece nad dziećmi.

Ponadto należy nadmienić, że w przypadku wysokich kompetencji emerytów (wykształcenie wyższe, długi staż pracy) nadal mogą oni bez przeszkód pracować we wcześniej wykonywanym zawodzie, o ile tylko pozwala im na to zdrowie.

Gdzie najlepiej szukać zatrudnienia w Poznaniu?

Zdecydowanie najlepszą z metod pozwalających na zdobycie zatrudnienia w Poznaniu będzie skorzystanie z asysty jednego z portali ogłoszeniowych, takich, jak na przykład GoWork. Trudno się dziwić tendencji, że to właśnie tam najczęściej kierują się przedsiębiorcy, pragnący znaleźć najlepszych kandydatów dla swojej firmy – serwisy tego typu umożliwiają im skrócenie rekrutacji nawet o kilka tygodni.

Osoby poszukujące zatrudnienia mogą z kolei w łatwy sposób maksymalizować swoje szanse, najzwyczajniej w świecie odpowiadając swoim CV nawet na kilkadziesiąt ogłoszeń dziennie. Jeśli jednak z jakichś względów nie uważasz opisywanej metody za odpowiednią, możesz osobiście udać się do siedziby upatrzonej wcześniej przez siebie firmy, lub skorzystać z pomocy oferowanej przez lokalny urząd pracy.

Artykuł Sponsorowany