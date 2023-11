Druh Darek zginął w potwornym wypadku. Cała jednostka płacze. "Odszedł za szybko"

Zbysław C. pobity na śmierć w więzieniu? W sieci wrze po zabójstwie 5-letniego Maurycego

Przypomnijmy - do zdarzenia doszło na drodze wojewódzkiej nr 194, przed Pobiedziskami, na prostym odcinku drogi. To tam czołowo zderzyły się dwa auta osobowe: Skoda i Volkswagen. - Niestety dwie osoby - kierujący tymi pojazdami - zginęli. Nie mamy informacji by w pojazdach jechali jeszcze jacyś pasażerowie - mówiła krótko po wypadku rzecznik poznańskiej policji.

Druh Darek zginął w potwornym wypadku. Cała jednostka płacze

Dziś już wiadomo, że jedną z ofiar tragedii jest strażak ochotnik z Pobiedzisk. - Minuta ciszy dla Naszego tragicznie zmarłego druha Dariusza, który w godzinach porannych zginął w wypadku samochodowym - poinformowali w mediach społecznościowych. Koledzy oraz koleżanki z jednostki druha Dariusza wciąż są w szoku. Podobnie jak mieszkańcy podpoznańskiej miejscowości. - Odszedłeś za szybko. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie - pisali w komentarzach internauci.

