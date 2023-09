Dramat nie do opisania

Franciszek Sterczewski - kim jest?

Franciszek Sterczewski urodził się 17 marca 1988 roku w Poznaniu. Z wykształcenia jest inżynierem architektem. Pracował na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Z działalnością polityczną ściślej jest związany od około 2017 roku, z protestów przeciwko odbudowie Zamku Królewskiego w Poznaniu. Organizował także Łańcuchy Światła, czy Protesty z Wykrzyknikiem.

Franciszek Sterczewski w polityce lokalnej i krajowej

W 2019 roku został radnym osiedla Św. Łazarz w Poznaniu, by następnie kandydować do Sejmu RP z list Koalicji Obywatelskiej z ostatniego miejsca. Nie należał i nie należy do żadnej partii politycznej. Zdobył mandat posła startując z ostatniego miejsca na liście uzyskał trzeci wynik na liście KO i piąty najlepszy w okręgu poznańskim.

Z czego znany jest poseł Sterczewski?

Od kampanii wyborczej w 2019 roku znakiem rozpoznawczym posła Sterczewskiego jest hashtag Make ZbiorKom Great Again. Zasiada w komisji infrastruktury. W 2021 roku poseł zasłynął nietypową pomocą uchodźcom z polsko-białoruskiej granicy, za co był ostro krytykowany przez rząd. Był jedynym posłem Koalicji Obywatelskiej, który zagłosował za Krajowym Planem Odbudowy. W czerwcu 2022 roku został przyłapany przez policję na nocnej jeździe rowerem bez świateł. Policjanci wyczuli od niego alkohol, jednak nie zgodził się na badanie alkomatem. Za swoje zachowanie później przeprosił. W czerwcu 2023 roku złożył zawiadomienie do prokuratury na posłów Suwerennej Polski, którzy opublikowali negatywny spot z udziałem posła Sterczewskiego.

Kandydat na posła

Franciszek Sterczewski ponownie ubiega się o mandat posła. Startuje znów z list Koalicji Obywatelskiej, tym razem z miejsca 10.