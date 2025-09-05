Grób pełen białych kwiatów. Symboliczne pożegnanie 18-letniego Natana, który utonął w Bałtyku

Morze zabrało go za wcześnie, a całe Gniezno nie może pogodzić się z tą stratą. Na cmentarzu przy ulicy Witkowskiej spoczął 18-letni Natan, uczeń „Ekonomika” i zawodnik UKS Start 1954 Gniezno, który w połowie sierpnia utonął we Władysławowie. Jego grób został przykryty morzem białych kwiatów, a wraz z nim do ziemi trafiły sportowe symbole jego życia – koszulka klubowa, kij i piłka do hokeja na trawie.

Tłumy mieszkańców Gniezna, przyjaciół, kolegów ze szkoły i klubu sportowego zebrały się w środę, 3 września, aby pożegnać Natana. Jak opisuje portal Gniezno Nasze Miasto, uroczystość pogrzebowa była niezwykle wzruszająca, pełna łez, ciszy i gestów, które miały oddać hołd młodemu sportowcowi. Grób chłopaka został przykryty białymi kwiatami – symbolem czystości, młodości i życia, które tak nagle zostało przerwane.

Do tragedii doszło 18 sierpnia we Władysławowie. Natan wszedł do wody z kolegami. W pewnym momencie stracił grunt pod nogami i zaczął się topić. Koledzy zdołali dopłynąć do brzegu i wezwali pomoc, jednak dla 18-latka rozpoczął się dramatyczny wyścig z czasem. Do akcji ratunkowej włączyli się policjanci, WOPR, ratownicy medyczni i Morska Służba Poszukiwawcza. Niestety, mimo ogromnego wysiłku, chłopaka nie udało się odnaleźć od razu. Jego ciało morze oddało dopiero 24 sierpnia, aż 20 kilometrów od miejsca tragedii, w Jastarni. Zaledwie cztery dni później, 28 sierpnia, Natan obchodziłby swoje 19. urodziny.

Koszulka klubowa i kij do hokeja spoczęły w grobie Natana. Gniezno żegna 18-latka
Śmierć młodego sportowca wstrząsnęła całą społecznością. Był nie tylko uczniem gnieźnieńskiego „Ekonomika”, ale także zawodnikiem UKS Start 1954 Gniezno. Jego ojciec jest trenerem w klubie, dlatego Natan od dziecka związany był ze sportem – w szczególności z hokejem na trawie. Nic więc dziwnego, że w czasie pogrzebu do jego grobu złożono koszulkę klubową, kij i piłkę – symbole, które podkreślały, jak wielką rolę w jego życiu odgrywała pasja.

Jak opisuje Gniezno Nasze Miasto, podczas mszy świętej, którą odprawił proboszcz parafii pw. bł. Bogumiła w Gnieźnie, ks. Krzysztof Walkowski, nie zabrakło słów otuchy i przypomnienia o sile wiary:

– „Przyszliśmy do Jezusa z bólem, tęsknotą i pustką w naszych sercach. Przychodzimy z tysiącem pytań, na które nie znajdujemy odpowiedzi. Przychodzimy ze łzami i wszystkim tym, co nam towarzyszy i co nas prowadzi. Tak bardzo umocniony jestem spotkaniem z rodzicami Natana. Oprócz oczywistego bólu w sercach zobaczyłem w nich tyle pokoju, który płynie z wewnętrznej pewności, że ich dziecko jest dzisiaj szczęśliwe. To jest miłość”– mówił duchowny, cytowany przez portal.

Na zakończenie uroczystości w niebo wypuszczono białe balony – znak pożegnania i symbolicznego uniesienia młodego życia ku górze. Cisza, która zapadła w tym momencie, była wymowna i poruszająca.

Grób Natana przykryty białymi kwiatami stał się miejscem, gdzie mieszkańcy Gniezna zatrzymują się w zadumie. To nie tylko pożegnanie młodego sportowca, ale i przypomnienie o kruchości życia, które w jednej chwili może zostać przerwane.

