Alarmujące dane

Gruzini siali postrach w spokojnej okolicy. Sąd nie miał litości

Poznański sąd okręgowy skazał trzech obywateli Gruzji na kary od ośmiu do piętnastu lat pozbawienia wolności za serię włamań do domów w Polsce. Ich działalność przestępcza spowodowała straty szacowane na ponad milion złotych. To jednak nic w porównaniu z tym, co czuły ofiary przestępców.