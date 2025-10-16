Bus z dziećmi wypadł z drogi i uderzył w drzewo! Są poszkodowani, droga krajowa zablokowana

Sebastian Chrostowski
żródło PAP
2025-10-16 11:15

W miejscowości Gulczewo (woj. wielkopolskie) bus wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Według wstępnych informacji, poszkodowanych zostało kilka osób. Bus przewoził dzieci. Droga krajowa nr 15 na odcinku Września - Gniezno została zablokowana.

Autor: zdjęcie ilustracyjne/Super Express Zdj. ilustracyjne.
Dramat w Gulczewie! Bus z dziećmi uderzył w drzewo. Są ranni

Po wypadku, do którego doszło w czwartek (16 października) w miejscowości Gulczewo (woj. wielkopolskie), zablokowana została droga krajowa nr 15. Do zdarzenia doszło przed godz. 10. Dyżurny Punktu Informacji Drogowej poznańskiego oddziału GDDKiA poinformował, że w miejscowości Gulczewo bus wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Na miejscu trwają czynności służb.

Poszkodowane w wypadku zostały cztery osoby, w tym dwoje dzieci. Dyżurny wielkopolskiego oddziału GDDKiA podał, że wypadek miał miejsce na 121. km trasy. Policja wprowadziła objazdy przez Czeluścin, Jarząbkowo i Sobiesiernie. Oficer prasowy straży pożarnej we Wrześni mł. kpt. Jakub Nawrocki powiedział PAP, że bus należał do jednego z przedszkoli. Podróżowały nim dwie osoby dorosłe i trójka dzieci. Karetki pogotowia i śmigłowiec LPR zabrały z miejsca zdarzenia dwie osoby dorosłe i dwójkę dzieci. Poszkodowani trafili do szpitali w Poznaniu, Wrześni i Gnieźnie.

Po zdarzeniu droga krajowa nr 15 na odcinku Września - Gniezno została zablokowana. Policja wprowadziła objazdy. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.

