Historyczny pogrzeb w Gnieźnie. Abp Józef Kowalczyk spoczął w katedrze prymasowskiej po 99 latach przerwy

Śp. abp Józef Kowalczyk został pochowany w nekropolii arcybiskupów gnieźnieńskich, w krypcie, którą sam zainicjował.

Był to pierwszy pochówek w archikatedrze od 1926 roku, łączący historię Kościoła XX i XXI wieku.

Hierarcha został zapamiętany jako "architekt Kościoła instytucjonalnego" i człowiek bliski ludziom.

Śp. abp Józef Kowalczyk, zmarły 20 sierpnia w wieku 86 lat, został w piątek, 29 sierpnia, pochowany w nekropolii arcybiskupów gnieźnieńskich Prymasów Polski w podziemiach katedry gnieźnieńskiej. To miejsce było szczególnie związane z jego posługą – to właśnie z jego inicjatywy przygotowano kryptę prymasowską, która teraz stała się jego miejscem spoczynku.

Był to pierwszy taki pochówek od 1926 roku, kiedy w archikatedrze spoczął kard. Edmund Dalbor. Teraz obaj hierarchowie spoczywają obok siebie, symbolicznie łącząc historię Kościoła w Polsce w XX i XXI wieku.

Trumna z ciałem abp. Kowalczyka została wniesiona do katedry w czwartek, 28 sierpnia. Mszy świętej żałobnej przewodniczył abp Józef Górzyński, metropolita warmiński, a homilię wygłosił bp Krzysztof Wętkowski. – „Wiarą i nadzieją w zmartwychwstanie żył arcybiskup Józef Kowalczyk, którego życie zatoczyło koło. Od Jadownik Mokrych, gdzie przyszedł na świat i gdzie sprawował swoją pierwszą mszę, po Jadowniki Mokre, gdzie sprawował ostatnią. Dziś, w rocznicę urodzin, powraca do archikatedry prymasowskiej” – mówił biskup włocławski.

Hierarcha podkreślał również, że abp Kowalczyk odegrał kluczową rolę jako „architekt Kościoła instytucjonalnego” po przemianach politycznych w Polsce. Wspominał go także jako człowieka otwartego na innych – w Gnieźnie zapamiętano go z codziennych spacerów i zwykłej rozmowy z mieszkańcami. Szczególnie bliski jego sercu był Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży w jego rodzinnych Jadownikach Mokrych.

Uroczystości pogrzebowe zgromadziły nie tylko wiernych, ale również hierarchów Kościoła oraz przedstawicieli władz państwowych. Mszy świętej pogrzebowej przewodniczył prymas Polski abp Wojciech Polak. Przy trumnie stała wojskowa asysta, a wśród uczestników byli m.in. kard. Kazimierz Nycz, abp Tadeusz Wojda – przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, nuncjusz apostolski kard. Antonio Guido Filipazzi, były nuncjusz w Polsce abp Celestino Migliore, a także wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, była premier Hanna Suchocka, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych i rodzina zmarłego.

Do godziny 18.00, kiedy rozpoczęła się wieczorna msza święta, wierni mogli oddać hołd abp. Kowalczykowi przy jego grobie w podziemiach katedry.