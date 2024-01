Kolejne postrzelenie na tej strzelnicy. Ranna 50-latka trafiła do szpitala

Groził śmiercią organizatorom WOŚP! Nawiązał do zabójstwa Pawła Adamowicza

O krok od tragedii na strzelnicy! Do niebezpiecznego zdarzenia doszło po zakończeniu strzelania, gdy kobieta chowała już broń do kabury. Strzelanie odbywało się pod okiem instruktora. 50-latka z Leszna postrzeliła się w udo. Jak dowiedzieli się dziennikarze Radia ESKA Poznań, wstępne oględziny wskazywały, że rana nie była poważna, a jedynie powierzchowna. Kobieta trafiła do szpitala. Poszkodowana i instruktor byli trzeźwi. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja - dodaje ESKA.

To nie pierwszy raz!

Do podobnego zdarzenia doszło 12 listopada 2023 roku na tej samej strzelnicy w Czaczu. Wtedy postrzelił się 36-letni mieszkaniec Poznania. Ranił się w szyję i głowę. W momencie pojawienia się służb ratunkowych był przytomny. Został przetransportowany karetką pogotowia do szpitala. Policja czeka na wyniki ekspertyzy specjalisty.

Sonda Czy strzelałeś/strzelałaś kiedyś z broni na strzelnicy? Tak Nie