Ilu Polaków wierzy w Boga? Księża aż się przeżegnają, gdy zobaczą najnowsze dane

Spada liczba Polaków wierzących w Boga

Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) przygotowało badania na temat religijności Polaków, tj. stosunku naszego społeczeństwa do wiary i frekwencji podczas mszy. Badania (na podstawie pytań zadanych Polakom) prezentują rozkład wiary i uczestnictwa w mszach, nabożeństwach i spotkaniach religijnych. Wyniki tworzą trend, który śledzony jest od 1997 r. Uczestnicy badania mogli wyrazić swoją wiarę, korzystając ze skali od "głęboko wierzący" do "całkowicie niewierzący". Z badania wynika, że zdecydowana większość Polaków deklaruje się jako osoby wierzące, jednak wraz z upływem lat, wierzących w naszym kraju ubywa. Np. w 2020 r., czyli pierwszym roku pandemii COVID-19, odsetek osób wierzących był niższy niż 90 proc. i wskaźnik ten cały czas spada. Rośnie przy tym odsetek całkowicie niewierzących.

- Według badań zrealizowanych od stycznia do kwietnia 2024 r. – 78 proc. Polaków deklaruje się jako wierzący, a 9 proc. jako głęboko wierzący. 14 proc. badanych to niewierzący (połączono odpowiedzi "raczej niewierzący" i "zdecydowanie niewierzący"). Pięć lat temu niewierzących w sondażu było tylko 8 proc - czytamy w artykule na portalplock.pl.

Ilu Polaków chodzi do kościoła w niedzielę?

Tyle przekonania, a co o wierze w Boga Polaków mówi nasze uczestnictwo we mszy świętej? W 2009 r. co niedzielę do kościoła chodził średnio co drugi Polak. W 2020 r. było to już tylko 39 proc. W 2024 r. regularnie we mszy uczestniczy średnio co trzeci Polak. Jak zauważa CBOS, to "najniższy odsetek praktykujących co niedzielę w historii naszych pomiarów". Co ciekawe, kilkanaście procent wśród badanych uczestniczy w nabożeństwach raz lub dwa razy w ciągu miesiąca. Kilkanaście lat temu ta grupa stanowiła ponad 20 proc. 22 proc. osób w ogóle nie uczestniczy w mszach. 13 lat temu takich osób było dwa razy mniej.

Źródło: CBOS / portalplock.pl

Sonda Czy chodzisz do kościoła co niedzielę? TAK, CHODZĘ CO NIEDZIELĘ NIE CHODZĘ DO KOŚCIOŁA, ALE NIE CO NIEDZIELĘ