IMGW ogłosiło czerwony alarm. Upały to nie wszystko! Możliwe trąby powietrzne i powodzie błyskawiczne

Ostrzeżenia IMGW. Upały i niebezpieczne burze. Gdzie będzie najgorzej?

Jak wynika z prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), pogoda w środę (10 lipca) będzie bardzo dynamiczna i niebezpieczna. Zagrożeniem będą nie tylko upały, przekraczające gdzieniegdzie nawet 34°C, ale również gwałtowne burze. IMGW wydało ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego, drugiego oraz najwyższego, trzeciego stopnia przed burzami. Najgorsza sytuacja będzie w zachodniej części kraju. Synoptycy z IMGW najbardziej gwałtownych zjawisk spodziewają się w pasie od Pomorza Zachodniego poprzez Wielkopolskę po Dolny Śląsk. Niewykluczone są także trąby powietrzne i powodzie błyskawiczne wskutek intensywnych, nawalnych opadów deszczu.

Pogoda w środę (10 lipca) będzie niespokojna jeszcze przed południem. Już wtedy prognozowane są przelotne opady deszczu oraz burze. W ciągu dnia prognozowana wysokość opadów w czasie burz na południu miejscami do 25 mm, zaś w zachodniej Polsce do 50 mm, a lokalnie nawet do 80 mm. - Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, południowo-wschodni i południowy, na zachodzie skręcający na zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 90 km/h, na zachodzie miejscami do 120 km/h - przewiduje IMGW.

⚠️UWAGA⚠️‼️ NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️BURZE 1, 2 i 3°?⛈️W strefie najsilniejszych zjawisk prognozowane są: ulewne opady lokalnie do 80 mm, porywy wiatru lokalnie do 120 km/h. Miejscami grad. Lokalnie możliwa trąba powietrzna.➡️https://t.co/DIkhkQRy0k pic.twitter.com/JCAM1JJrWB— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 10, 2024

Żar poleje się z nieba, nawet 36 stopni

Środa (10 lipca) zapowiada się nie tylko na dzień burzowy, ale i upalny. Już o poranku było bardzo ciepło, a w ciągu dnia temperatura maksymalna wzrośnie do wartości od 30°C do 34°C. W zachodniej Polsce słupki rtęci mogą pokazać nawet 36°C. Bez upałów jedynie na północnym zachodzie, choć i tam ciepło. Na termometrach od 27°C do 29°C. Jak wynika z prognoz IMGW, w kolejnych dniach również należy spodziewać się niebezpiecznych burz i męczących upałów.