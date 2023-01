Smród nie do wywietrzenia, auta nie do użytku. Ktoś oblał auta pracowników prokuratury cuchnącą cieczą

Krzysztof Jackowski jest jednym z najbardziej znanych i rozpoznawalnych jasnowidzów we współczesnej Polsce. Przepowiedni jasnowidza Jackowskiego słuchają setki tysięcy osób. Tym razem, tylko "Super Expressowi", jasnowidz Jackowski zdradził, co zobaczył w swojej przepowiedni na 2023 rok dla mieszkańców Poznania. Jego wizja wielu osobom może dać nadzieję na lepsze dni.

Jasnowidz Jackowski widzi podzieloną Polskę! W tej części będzie żyło się lepiej! Przepowiednia na 2023 rok

Jasnowidz Jackowski, przepowiednia

Jasnowidz jest pewny, że rok 2023 nie będzie normalny w Polsce. Jackowski przewiduje, że nie będzie wyborów, a nami będzie rządziła Komisja Tymczasowa na którą wszyscy będziemy się zgadzać.

- Dla nas nie będzie to miało żadnego znaczenia kto wygra i jaka siła będzie rządzić. My będziemy mieli zupełnie inne kłopoty. Wcale nie jest takie pewne czy nasz kraj, poszczególne regiony zachowają w przyszłości suwerenność. Ja mówię coś co nie ma sensu ale proszę pamiętać, że dwa lata temu ja mówiąc wtedy o tym, że będzie wojna też wtedy to nie miało sensu - mówi nam Krzysztof Jackowski, jasnowidz z Człuchowa.

A jaki będzie rok 2023 dla mieszkańców Poznania?

- Dla mieszkańców Poznania nadchodzący rok będzie podobny, jak dla mieszkańców Szczecina. Wie pan to jest dziwne - powiedział jasnowidz Jackowski i po chwili dodał: - Widzę, jakby jakaś część polski była w czymś niedobrym, a duża różnica, jest w drugiej części Polski, tej lepszej. Polska podzielona, ale tym razem nie politycznie, ale a z innych przyczyn. Być może będą to działania, które będą się działy po za naszymi granicami, które też trzeba brać pod uwagę. Niech nie daj bój jakaś rakieta uszkodzi elektrownie atomowa na Ukrainie, albo niech Rosja zrzuci jakąś broń biologiczna, ja czuje zagrożenie. Polska w 2023 odczuje to nie tylko gospodarczo, ale efekt tego Polska odczuje fizycznie - powiedział jasnowidz Jackowski.

