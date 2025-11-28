Jest kolejna ofiara wypadku karetki pod Wągrowcem! Nie żyje jedna z pacjentek

W czwartek, 27 listopada, na drodze wojewódzkiej nr 251 w okolicach Ludwikowa doszło do wypadku karetki pogotowia, która uderzyła w drzewo.

W wyniku wypadku śmierć poniósł 67-letni kierowca ambulansu oraz 93-letnia pacjentka.

Pozostałe osoby poszkodowane w wypadku, czyli 46-letni ratownik medyczny i 66-letnia pacjentka, przebywają w szpitalach.

Policja pod nadzorem prokuratury prowadzi śledztwo w celu ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku.

Do dramatycznego wypadku doszło w czwartek 27 listopada po godzinie 9 na drodze wojewódzkiej nr 251, na odcinku łączącym Wągrowiec z Damasławkiem. Karetka pogotowia, w której znajdowało się czterech uczestników – dwóch ratowników medycznych oraz dwie pacjentki – uderzyła w przydrożne drzewo w rejonie miejscowości Ludwikowo.

Już w czwartek informowano o śmierci kierowcy ambulansu, 67-letniego ratownika medycznego, który zginął na miejscu z powodu odniesionych obrażeń. Pozostałe trzy osoby zostały przetransportowane do szpitali.

St. asp. Dominik Zieliński z wągrowieckiej policji przekazał PAP:

– Do szpitala zabrano pozostałe trzy osoby: 46-letniego ratownika medycznego i przewożone karetką kobiety w wieku 93 i 66 lat. Jedna z tych pań została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala w Bydgoszczy. Pozostali ranni trafili do szpitala w Wągrowcu.

W piątek (28 listopada) nadeszły kolejne smutne wiadomości. Jak podało epoznan.pl, mimo intensywnej opieki medycznej nie udało się uratować życia 93-letniej pacjentki. Kobieta, w stanie ciężkim, została przewieziona do szpitala, jednak jej obrażenia okazały się zbyt poważne.

Tym samym bilans tragicznego zdarzenia wzrósł do dwóch ofiar śmiertelnych. 66-letnia pacjentka oraz 46-letni ratownik medyczny nadal przebywają w szpitalach, gdzie objęci są dalszą opieką.

Policja, pod nadzorem prokuratury, prowadzi śledztwo mające wyjaśnić okoliczności i przyczyny wypadku. Na razie nie wskazano, czy mogła to być awaria ambulansu, błąd któregoś z uczestników ruchu czy inne czynniki zewnętrzne.