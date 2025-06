Karol z Poznania to prawdziwy geniusz! 11 lat nauki zamienił w trzy. Teraz potrzebuje naszej pomocy

Młody kierowca w potrzasku! Uderzył w ogrodzenie i trafił do szpitala

Karol Wapniarski z Poznania to młody geniusz

Jest mądry, wytrwały i bardzo zdeterminowany. Do tego zamiast uczyć się 11 lat, on postanowił zrobić to w 3 lata. Jest polskim rekordzistą w ekspresowym ukończeniu studiów, a na swoim koncie ma publikacje w międzynarodowych czasopismach. - Wygłosiłem też kilkadziesiąt referatów na poważanych międzynarodowych konferencjach naukowych - mówi Wapniarski.

Teraz mężczyzna ma możliwość odbycia studiów doktoranckich na jednej z najbardziej prestiżowych uczelni na świecie - Uniwersytecie w Cambridge. Na przeszkodzie do spełnienia marzeń stoją jednak… pieniądze. Żeby się tam uczyć, pan Karol musi zdobyć fortunę. Trzyletnie studia doktoranckie to koszt - 750 tys. zł. Do 31 lipca musi potwierdzić na uczelni, że ma finanse na pierwszy rok.

22-latek założył zbiórkę w sieci

Właśnie poprosił o pomoc w internecie, założył zbiórkę i ma nadzieję, że z pomocą dobrych ludzi mu się to uda. - Po Brexicie koszty czesnego wzrosły, nie ma już możliwości otrzymania kredytu studenckiego na korzystnych warunkach, a możliwości stypendialne są dla Europejczyków bardzo ograniczone, ponieważ wcześniej nie było to po prostu potrzebne. Warto podkreślić, że ten problem istnieje też po stronie polskiej - tzn. w przeciwieństwie do wielu mniej rozwiniętych krajów wciąż nie mamy systemowych rozwiązań, które oferowałyby takie stypendia i umożliwiały najzdolniejszym edukację na topowych światowych uczelniach - tłumaczy Karol Wapniarski. On sam w podstawówce uczył się po prostu dobrze, dopiero w liceum ujawnił się jego wielki edukacyjny talent.

- Zacząłem się uczyć języków i zdobyłem 3 miejsce w Polsce w Olimpiadzie Języka Łacińskiego. Miałem też trzecią najwyższą średnią wśród absolwentów na roku - wyjaśnia. Aby dobra passa się nie skończyła, panu Karolowi można pomóc w tym miejscu!

Chcę reprezentować Polskę i polską naukę za granicą i dowieść, że jak najbardziej potrafimy być światowej klasy. Uczelnia jako jedna z najlepszych na świecie daje niesamowite i wszechstronne możliwości rozwoju, jakich nie miałbym nigdzie indziej, a które pozwolą mi się rozwijać jeszcze lepiej, niż udawało mi się to dotychczas. Po powrocie do kraju, przy wykorzystaniu międzynarodowego doświadczenia, chciałbym mieć możliwość pomocy młodym i zdolnym Polakom, którzy będą znajdować się w podobnej sytuacji, co ja teraz - mówi nam bohater tekstu.

Na Cambridge pan Karol będzie zajmował się logiką i filozofią, kontynuując swoje dotychczasowe badania.