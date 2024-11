i Autor: qiesnusantara26 / CC0 / pixabay, SE.pl Wydał 2 złote, zgarnął ćwierć miliona! Farciarzowi z Koszalina drożyzna niestraszna!

Gratulujemy!

Wydał złotówkę i został milionerem! Szczęściarz ustawił się do końca życia

Każdy, kto gra Lotto liczy, że to właśnie jego spotka szczęście i wysoka wygrana. Jak pokazują przykłady z przeszłości, niektórym ta sztuka czasami się udaje. Tym razem szczęście uśmiechnęło się do mieszkańca Koziegłów, który na zakład Lotto Plus wydał tylko złotówkę, a zgarnął milion złotych. Poznajcie szczegóły.