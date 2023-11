Do dramatu doszło w niedzielę (12 listopada) późnym popołudniem. Jak poinformowała policja z Kalisza, 33-letni kierowca osobowego Volkswagena najechał na leżącego na jezdni mężczyznę.

39-latek był reanimowany na miejscu, a zaraz potem ratownicy zawieźli go do szpitala. Jak wykazało badanie, kierowca auta w chwili gdy doszło do wypadku był trzeźwy, zostanie od niego pobrana krew do dalszych badań. Przebadany na obecność alkoholu czy innych substancji zostanie także osoba poszkodowana.

