Lech Poznań lepszy od Stali Mielec. Tak bawili się kibice na Enea Stadionie [ZDJĘCIA]

Lech Poznań - Stal Mielec

W sobotę (23 września) na Enea Stadionie odbył się mecz 9. kolejki PKO BP Ekstraklasy między Lechem Poznań, a Stalą Mielec. Nie było to wielkie widowisko. Goście w 23. minucie wyszli na prowadzenie za sprawą Ilja Szkurina. Lechici jednak jeszcze przed przerwą wyszli na prowadzenie. Gola wyrównującego zdobył w 37. minucie Kristoffer Velde, a trzy minuty później bramkę zdobył Filip Marchwiński.

Tym samym Kolejorz wygrał drugi mecz z rzędu i awansował na szóste miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Poznaniacy tracą do liderującego Śląska Wrocław pięć punktów, ale mają rozegrane dwa spotkania mniej.

Lech Poznań - Stal Mielec. Tak bawili się kibice na Enea Stadionie

W sobotę na Enea Stadionie zasiadło 15 527 widzów. To zdecydowanie mniej niż we wszystkich poprzednich meczach. Do tej pory za każdym razem na trybunach było ponad 20 tysięcy kibiców.