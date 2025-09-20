Malutkie dziecko wpadło do studzienki! Dramat w Środzie Wielkopolskiej

Dramatyczne zgłoszenie

W sobotę, 20 września, przed godziną 16:00, służby ratunkowe w Wielkopolsce zostały postawione w stan najwyższej gotowości. Zgłoszenie, które wpłynęło, mroziło krew w żyłach: roczne dziecko wpadło do studzienki z wodą na terenie ogródków działkowych w Środzie Wielkopolskiej.

Na miejsce natychmiast skierowano aż sześć zastępów lokalnej straży pożarnej. Dodatkowo, wezwano specjalistyczną grupę ratownictwa wysokościowego z Poznania. Liczyła się każda sekunda.

Na szczęście, dzięki determinacji i profesjonalizmowi strażaków, malucha udało się wydostać ze studzienki. Dziecko było mocno wyziębione, ale na szczęście przytomne, donosi TVP Poznań. Natychmiast przetransportowano je do szpitala.

Policja wyjaśnia okoliczności

Co się właściwie stało? Jak doszło do tego, że roczne dziecko wpadło do studzienki? Policja wszczęła dochodzenie, aby wyjaśnić przyczyny tego dramatycznego zdarzenia.

