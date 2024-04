Manul Magellan zaczarował świat, teraz czas na jego mamę. Piękna Mania już osiąga sukcesy

Umawiał się tylko z samotnymi matkami. Wszystko po to, by wykorzystywać ich dzieci! Obrzydliwy proceder

Plebiscyt na manula roku przeprowadzany jest na portalu X (dawniej Twitter), na profilu DailyMantle. W emocjonującym plebiscycie, w ubiegłym roku, wygrał Magellan z poznańskiego ZOO, który trzy lata temu wykorzystał szparę między siatką a furtką na wybiegu i uciekł, więc o mało co, a nie zostałby gwiazdą internetu. - Na szczęście zadzwonił do nas nasz były pracownik, który zauważył uciekiniera - mówiła wtedy dziennikarce "Super Expressu" Małgorzata Chodyła, rzecznika poznańskiego ZOO. To wtedy, po ucieczce kot dostał swoje imię.

- Ponieważ nasi pracownicy szukali go w błocie i słocie, nazwaliśmy go Magellan - mówiła Chodyła. Okazało się, że uciekinier ukrywał się na działkach na poznańskiej Malcie. Zobaczcie przepięknego manula w naszej galerii.

Manul Magellan podbił świat, teraz pora na Manię z poznańskiego zoo

W tym roku szansę na wygraną ma mama Magellana, Mania. Jest przepiękna i od samego początku konkursu skradła niejedno serce i właśnie dostała się do drugiej rundy. Głosować na Manię można tutaj. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że bardzo kibicujemy wspaniałej kocicy. Kto wie, może czeka ją równie spektakularny sukces. Wszystko w rękach internautów, ale Polacy jak mało który naród, potrafią się zmotywować w mediach społecznościowych. Do tematu plebiscytu będziemy wracać w naszym serwisie!

WE WILL MEET MANIA, THE MOTHER OF MAGELLAN 🥇IN ROUND 2 OF THE QUALIFIERS!! 🇵🇱❤️🤍 https://t.co/mVh788ieFj pic.twitter.com/BnQxXxQvC7— DailyMantle (@DailyMantle3) April 11, 2024