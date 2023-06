Matka i jej partner zabili 6-tygodniową Zuzię? Podano datę procesu

Rusza proces matki i jej partnera oskarżonych o zabójstwo 6-tygodniowej Zuzi. Wstrząsające wyniki sekcji zwłok

Czy matka wspólnie z partnerem zabili zaledwie półtoramiesięczne dziecko? Wyrok wyda w tej szokującej sprawie sąd w Poznaniu. Podano datę rozpoczęcia procesu w szokującej sprawie śmierci 6-tygodniowej dziewczynki ze Złotowa. 29-letnia obecnie Joanna B. i jej 30-letni partner Rafał Z. staną przed sądem 17 lipca. Matce dziecka i jej partnerowi postawiono zarzut zabójstwa Zuzi dokonanego wspólnie i w porozumieniu. Zuzia zginęła w 2021 roku. Tego dnia Joanna B. zadzwoniła do sąsiadki i powiedziała, że jej córka nie oddycha. Kobieta kazała jej wezwać pogotowie i poszła do mieszkania Joanny B., która zamiast ratować córkę... udała się na zakupy. W domu został Rafał Z., zupełnie obojętny na to, co się działo. Sąsiadka zaczęła reanimację, a wezwane na miejsce pogotowie stwierdziło, że dziecko zostało przez kogoś skrzywdzone. Zuzia niestety zmarła.

Ciosy zadane tępym narzędziem, rozległe obrażenia czaszki

Jak wykazała sekcja zwłok, nie mógł to być wypadek, dziecko nie zmarło też z przyczyn naturalnych. Według biegłych dziewczynka zginęła od ciosu lub kilku ciosów zadanych w głowę narzędziem tępokrawędzistym, co spowodowało rozległe obrażenia czaszkowo-mózgowe. Joanna B. i Rafał Z. zostali tymczasowo aresztowani pod zarzutami zabójstwa, a także posiadania amfetaminy. W chwili zatrzymania byli trzeźwi. Ich zeznania są sprzeczne, nie przyznają się do winy. Grozi im dożywocie.

