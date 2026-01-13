Mercedes wjechał w zaparkowane auto, a to w drzwi sklepu! O krok od tagedii

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 12 stycznia. Jak poinformowała policja w Koninie, funkcjonariusze pracujący na miejscu ustalili, że 48-letni kierowca mercedesa nie zachował należytej ostrożności na parkingu. W efekcie uderzył w zaparkowanego opla.

Siła zderzenia była na tyle duża, że opel przemieścił się i uderzył w drzwi jednego z marketów. Na miejscu szybko pojawili się policjanci, którzy zabezpieczyli teren i ustalili okoliczności zdarzenia.

Jak przekazała policja, kierujący mercedesem był trzeźwy. Co najważniejsze – w zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń, choć sytuacja wyglądała bardzo niebezpiecznie.

Mundurowi po raz kolejny apelują o rozwagę. Parking, choć wielu kierowcom wydaje się miejscem „bezpiecznym”, również wymaga koncentracji i ostrożnej jazdy, zwłaszcza zimą, gdy nawierzchnia bywa śliska.

Nietypowe zdarzenie szybko obiegło internet i wywołało falę komentarzy. Internauci nie szczędzili emocji:

– „Akurat tutaj to winny jest właściciel parkingu, bo jest lodowisko” – napisał jeden z komentujących.

– „Biegnij szybko, bo promocje czekają… Temu się spieszyło trochę bardziej” – ironizował kolejny.

Pojawiły się też znacznie ostrzejsze głosy, krytykujące zachowanie kierowcy.

Policja przypomina jednak, że niezależnie od opinii w sieci, kluczowe jest jedno: nawet na parkingach należy zachować szczególną ostrożność, bo chwila nieuwagi może doprowadzić do poważnych konsekwencji.