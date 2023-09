Potrącenie 13-latki pod Ostrowem Wielkopolskim. Pijany kierowca usłyszał zarzuty

Zarzut umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i spowodowania wypadku usłyszał kierowca lexusa, który potracił 13-letnią rowerzystkę pod Ostrowem Wielkopolskim. Do wypadku doszło w czwartek, 7 września, ok. godz. 19. w miejscowości Topola Mała. Jak wynika z ustaleń śledczych, jadący w tym samym kierunku, co poszkodowana, 31-latek najechał na tył jej roweru, a ciężkie obrażenia, jakie odniosła dziewczynka, doprowadziły z kolei do choroby realnie zagrażającej jej życiu. Jak informuje Ostrow24.tv, 13-latka uderzyła najpierw o przednią szybę lexusa, a z jej nogi spadł but, który pozostał na miejscu zdarzenia. Ranna trafiła do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim, a placówka jeszcze w piątek, 8 września, podawała, że stan rowerzystki jest bardzo poważny - nie wiadomo, jak wygląda to obecnie. To nie wszystko, bo kierujący autem mężczyzna został kilkukrotnie przebadany na obecność alkoholu, i okazało się, że miał niespełna promil we krwi.

- W związku z tym 31-latek usłyszał również zarzut prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Na wniosek śledczych został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara od 2 do 12 lat więzienia - wyjaśnia Maciej Meler, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.