Zwęglone ciała 19-latki i 20-latka. Śmiertelny wypadek pod Koninem

Wypadek na drodze krajowej nr 25 pod Koninem zakończył się pożarem skody fabii i śmiercią 19-latki i 20-latka. Wszystko wydarzyło się w czwartek, 7 września, ok. godz. 21.15, na skrzyżowaniu w Teodorowie. Według wstępnych informacji policji młoda kobieta nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu oplowi astra, który podróżowało czterech mężczyzn w wieku 20-22 lata. Po zderzeniu w skodzie wybuchł pożar. Na miejscu pojawiły się służby ratownicze, w tym strażacy. - Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu środka gaśniczego na palący się pojazd. W wyniku prowadzonych działań przy palącej się skodzie zauważono częściowo zwęglone ciało mężczyzny oraz, w środku, zwęglone ciało kobiety. Na miejsce zdarzenia przybyły kolejne zespoły ratownictwa medycznego, które przetransportowały trzech poszkodowanych podróżujących oplem do szpitala - informuje Komenda Miejska Państwowej Straż Pożarnej w Koninie. Jak uzupełnia policja, czwarty z poszkodowanych mężczyzn ostatecznie również trafił do szpitala. Nie wiadomo, jak poważne są obrażenia całej czwórki. Mundurowi wyjaśniają szczegółowe przyczyny i okoliczności wypadku.