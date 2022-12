Nietypowy Sylwester w Poznaniu! Można go spędzić ze zwierzakami w schronie

To ogromna kasa!

Poznań: Sylwester w schronie dla właścicieli i ich czworonogów

Wydarzenie jest organizowane przez Grunwaldzki Park Społeczny w schronie przy ulicy Smardzewskiej. Co istotne, wydarzenie jest całkowicie bezpłatne, a organizowane jest przede wszystkim z myślą o właścicielach zwierząt, które boją się sylwestrowego hałasu.

Jak napisali organizatorzy w zaproszeniu w Sylwestra mile widziane są wszystkie osoby, którym zależy na uniknięciu hałasu sylwestrowego. - Mamy dla Was obiekt znajdujący się pod ziemią. W czasie największej kanonady słychać zaledwie przytłumione tąpnięcia. Przez 90% czasu nie słychać kompletnie nic - zachwalają schron przedstawiciele Grunwaldzkiego Parku Społecznego.

Do dyspozycji goście Cichego Sylwestra będą mieli sale, toalety, wodę pitną, stanowisko do zaparzenia kawy i herbaty, prąd. W niektórych salach schronu jest też zasięg. - Mamy również piekarnik, planszówki i zestawy do robienia rękodzieła - przekonują organizatorzy.

W każdej sali będą stoły i krzesła. Niedogodnością jest temperatura, bo po ziemią jest 13 stopni, ale goście mogą przynieść swoją farelkę. W jednej z sal zamknięte będą schronowe koty.

