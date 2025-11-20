Nowy pojemnik na odpady od 1 stycznia. Chusteczek nie wyrzucisz już do zmieszanych

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-11-20 16:10

Od 1 stycznia w życie wchodzą nowe zasady segregacji śmieci, które zmienią codzienne nawyki Polaków. Pojawi się bowiem nowy, obowiązkowy pojemnik na odpady, a w efekcie część rzeczy, które dotąd trafiały do śmietnika na odpady zmieszane, będzie musiała lądować zupełnie gdzie indziej.

Śmietnik w łazience

i

Autor: Shutterstock
Nowy pojemnik na odpady od 1 stycznia 2026

Od 1 stycznia mieszkańców gminy Nowe Miasto nad Wartą czekają duże zmiany w sposobie segregacji śmieci. Władze gminy wprowadzają nowy pojemnik na bioodpady kuchenne, a dotychczasowa frakcja bioodpadów zostaje podzielona na dwie zupełnie oddzielne kategorie. To oznacza, że wiele odpadów, które do tej pory trafiały do zmieszanych lub do jednego pojemnika "bio", będzie musiało być wyrzucanych w zupełnie inne miejsce.

Nowe zasady segregacji śmieci. Dlaczego pojawia się nowy pojemnik?

Powód zmian jest prosty - ryzyko nieosiągnięcia przez gminę wymaganego progu recyklingu w 2026 roku. Przepisy zobowiązują samorządy do utrzymania określonego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. Jeśli gmina nie spełni wymagań, wówczas grożą jej wysokie koszty i kary. Aby więc temu zapobiec, Rada Gminy Nowe Miasto nad Wartą zdecydowała się na podział bioodpadów na dwie odrębne frakcje:

  • Bioodpady zielone - czyli roślinne pozostałości po pielęgnacji ogrodów, parków, terenów zielonych i cmentarzy.
  • Bioodpady kuchenne - wszystkie pozostałe bioodpady, jak resztki jedzenia, obierki, fusy, skorupki jaj, zepsute produkty spożywcze, ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne.

Odpady kuchenne nie będą  więc mogły trafiać już ani do bioodpadów zielonych, ani do odpadów zmieszanych. Tym samym mieszkańcy do nowego pojemnika będą musieli wyrzucać np.:

  • chusteczki higieniczne,
  • ręczniki papierowe,
  • resztki jedzenia,
  • obierki i zepsute warzywa,
  • fusy po kawie i herbacie.

Segregacja śmieci w Polsce

Segregacja odpadów w Polsce, zgodna z Jednolitym Systemem Segregacji Odpadów (JSSO), opiera się na pięciu głównych frakcjach:

  • papier (niebieski pojemnik),
  • metale i tworzywa sztuczne (żółty),
  • szkło (zielony),
  • odpady biodegradowalne (brązowy)
  • odpady zmieszane (czarny/szary).

Tekstylia, elektrośmieci, odpady niebezpieczne należy natomiast od 2025 roku oddawać w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).

