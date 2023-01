Ogromna sensacja w poznańskim zoo! Na świat przyszedł zwierzak ze skrajnie zagrożonego gatunku

W naturze występują w lasach, na filipińskich wyspach Negros i Panay. Tam ich populację szacuje się na ok 700 osobników. Zazwyczaj żyją w grupach do pięciu osobników. Najbardziej aktywne są o zmierzchu i nocą. Zajadają się trawami i pąkami. Lubią też liście. Jest to jeden z najrzadszych ssaków na świecie. Intensywne polowania oraz wylesianie terenów, na których żyją sprawiły, że to ssak zagrożony wyginięciem. - Hodowlę tego zagrożonego gatunku prowadzi 29 ogrodów i rezerwatów na świecie, populacja w hodowli wynosi obecnie 139 osobników, w 2020 roku urodziło się 30 młodych - poinformował poznański ogród zoologiczny.

Poznań. W tym zoo są wspaniali przedstawiciele wyjątkowego gatunku

W Poznaniu są 4 osobniki, to samiec, dwie samice i jedno maleństwo. To samiczka sambara kropkowanego o imieniu Negra, która urodziła się w poznańskim zoo 16 stycznia. Właśnie pokazano ją światu. Maleństwo jest płochliwe, ale i bardzo energiczne i jak każdy ssak uwielbia… mleko. Pod tekstem zamieszczamy galerię ze zdjęciami z Poznania! Obok niej nie można przejść obojętnie!

