W ośrodku w Pile jest piętnaścioro dzieci uzależnionych od używek

W Pile od lipca działa Centrum Wsparcia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Placówką kieruje Monar i goszczą już tam pierwsi pacjenci. Centrum ma 25 miejsc. Zajętych jest 15 z nich. Daniel Otto, dyrektor stowarzyszenia Monar Centrum Wsparcia Psychicznego, w rozmowie z portalem asta24.pl powiedział, że w tej chwili ośrodek przyjmuje pacjentów do 18. roku życia, uzależnionych od środków psychoaktywnych innych niż alkohol. To jedyne tego typu miejsce w regionie. Terapia w ośrodku w Pile jest dobrowolna. Trwa od trzech miesięcy do nawet dwunastu. Dzieci spędzają tu 24 godziny na dobę.

8-latek wypijał kilka piw dziennie. Do tego kilkanaście papierosów

Grzegorz Zięba, specjalista psychoterapii uzależnień, uważa, że narasta problem uzależnień wśród dzieci. Skierowań na terapie jest coraz więcej. Problem dotyczy nie tylko nastolatków, ale nawet uczniów pierwszych klas szkół podstawowych. Grzegorz Zięba wspomina najmłodszego pacjenta. — Wypijał po 3-4 piwa i wypalał kilkanaście papierosów — mówił Zięba w rozmowie z asta24.pl.

Źródło: asta24.pl

