Pacjentka wypadła z okna szpitala w Koninie! Kobieta nie żyje

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-09-12 17:15

Tragedia w jednym ze szpitali w Koninie w Wielkopolsce. 88-letnia pacjentka wypadła w nocy z okna placówki. Mimo podjętej reanimacji kobiety nie udało się uratować. Jak podaje RMF24.pl, policja pod nadzorem prokuratury ustala teraz, jak doszło do śmierci seniorki. Na razie śledczy nie przesądzają, co wydarzyło się w szpitalu.

Szpital
Autor: Matkotowicz/ Shutterstock

Tragedia w szpitalu w Koninie. 88-letnia pacjentka wypadła z okna

Do tego tragicznego zdarzenia doszło w piątek nad ranem. Jak podaje RMF24.pl, policjanci otrzymali zgłoszenie kilka minut po godz. 3. Z informacji przekazanych przez starszą aspirant Marię Baranowską z policji w Koninie wynika, że z okna szpitala wypadła 88-letnia pacjentka. Na miejscu natychmiast rozpoczęto reanimację. Życia seniorki nie udało się jednak uratować.

"Czynności są wstępnie prowadzone pod kątem artykułu 155 Kodeksu karnego o nieumyślnym spowodowaniu śmierci"

Policja rozpoczęła czynności, które mają wyjaśnić dokładny przebieg tragedii. Sprawą zajmuje się także prokuratura.

– W takich sytuacjach czynności są wstępnie prowadzone pod kątem artykułu 155 Kodeksu karnego o nieumyślnym spowodowaniu śmierci – przekazała Maria Baranowska, cytowana przez RMF24.pl.

Funkcjonariuszka zaznaczyła jednocześnie, że na tym etapie nie oznacza to, że doszło do przestępstwa. Śledczy mają ustalić wszystkie okoliczności zdarzenia, w tym stan 88-latki przed jej śmiercią.

Na razie policja nie informuje, w jaki sposób kobieta znalazła się przy oknie ani czy w chwili tragedii ktoś przebywał razem z nią. Nie wiadomo też, na którym piętrze znajdowała się sala pacjentki.

RMF24.pl podał, że nie udało się dotąd uzyskać stanowiska dyrekcji szpitala. Wyjaśnienie, co dokładnie wydarzyło się w nocy i czy ktoś mógł przyczynić się do śmierci 88-latki, będzie teraz zadaniem policji i prokuratury.

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KONIN
WYPADŁA Z OKNA