Paskudna choroba nie musi oznaczać wyroku. Ta fundacja oferuje jedyną taką platformę w Europie

Nowotwór to nie wyrok. Fundacja chce pomóc

Pacjenci często już podczas procesu diagnostyki czują się zagubieni i osamotnieni - nie wiedzą, jakie powinny być ich kolejne kroki, gdzie szukać informacji i pomocy. W Polsce jest dużo organizacji i programów wspierających pacjentów onkologicznych. Brakowało jednak przestrzeni, gdzie chorzy i ich najbliżsi znajdą w jednym miejscu indywidualnie dostosowane informacje dotyczące diagnostyki i leczenia.

Dzięki rejestracji na stronie Fundacji pacjenci otrzymają darmowy dostęp do spersonalizowanych informacji o swojej chorobie oraz najkrótszej kolejce do badań, mapy polecanych ośrodków i lekarzy, a także możliwość założenia zbiórki oraz skorzystania z dodatkowych benefitów, jak np. porada psychologa, dietetyka czy bezpłatny przejazd taksówką. A wszystko to w jednym miejscu, bez konieczności wychodzenia z domu!

Pomoc dla pacjentów onkologicznych i ich rodzin

- W Onkofundacji Alivia dodajemy odwagi pacjentom onkologicznym i ich rodzinom w codziennym mierzeniu się z rakiem. Nasza platforma jest kolejnym narzędziem, dzięki któremu wspieramy chorych, jednocześnie oddając sprawczość w ich własne ręce. Oferujemy w jednym miejscu rzetelną wiedzę, możliwość założenia zbiórki na leczenie czy wymienienia się doświadczeniami z osobami w podobnej sytuacji. Już od 14 lat wspieramy naszych podopiecznych i mamy do tego wiedzę oraz sprawdzone programy pomocowe. Do tej pory były one jednak rozproszone w poszczególnych projektach – teraz dajemy pacjentom dostęp do tego wszystkiego w jednym miejscu, na dodatek w zaciszu ich własnego domu - mówi Dagmara Dyba, koordynatorka projektu.

Jak to działa w praktyce? Wystarczy, że chory zarejestruje się do Fundacji Alivia, a otrzyma dostęp do platformy, której zawartość będzie dostosowana do konkretnego użytkownika, rodzaju raka, z jakim się zmaga oraz etapu choroby. Zatem osoby np. z rakiem piersi w trakcie diagnostyki otrzymają inne informacje oraz wskazówki niż osoby w trakcie leczenia. Platforma umożliwia także w kilku prostych krokach założenie zbiórki na pokrycie nierefundowanych kosztów leczenia czy kontakt z innymi chorymi. Ponadto dla użytkowników dostępnych jest wiele dodatków i usług, z których mogą skorzystać.

Wśród benefitów znajdują się m.in. darmowe konsultacje z psychologiem, dietetykiem, trychologiem, tłumaczenie dokumentacji medycznej czy porady z zakresu prawa medycznego i prawa pracy. Dodatkowo partnerzy Onkofundacji oferują również rabaty na badania genetyczne, suplementy, kosmetyki, peruki, audiobooki, e-booki, karnety na siłownię czy catering dietetyczny. Pakiet benefitów, który Alivia oferuje wraz ze swoimi partnerami, jest bardzo atrakcyjny i stale się poszerza. Szczegółowe informacje na temat działalności i misji Onkofundacji Alivia można znaleźć w tym miejscu.