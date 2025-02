Pelikany z poznańskiego Zoo gotowe na nadejscie wiosny!

Autor:

W locie przypomina pterodaktyla, a wielu zachwyca się jego inteligencją. Mowa o pelikanie. Lubi ciepło, świetnie nurkuje i wielu fascynuje to, jak karmi swoje młode, najpierw przeżuwając pokarm i dając pisklakowi wyplutą do dzioba papkę. W poznańskim Zoo właśnie grupa pelikanów została wnikliwie przebadana.

Opiekunowie i weterynarze przebadali skrzydła ptaków, nogi, stan upierzenia, a także pobrali krew do badań oraz pióra do biobanku EAZA - the European Association of Zoos and Aquaria. Ptaki zostały także odrobaczone. - Wszystko po to, by nasi pierzaści podopieczni byli w doskonałej formie i gotowi na wiosenny powrót na ich staw i wyspę! - tłumaczą opiekunowie ptaków.