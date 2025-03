19-letni Ukrainiec z BMW pokazywał środkowy palec fotoradarom. Wiemy, co go czeka. Tego się nie spodziewał

Poznań. Pięć ważnych obiektów zniknie z mapy miasta

Poznań może się już chwalić otwarciem Mostów Berdychowskich, ale z mapy miasta zniknie pięć innych ważnych obiektów. Jak informuje "Głos Wielkopolski", trwa rozbiórka: Górczyńskiego Centrum Handlowego, Galerii Malta, Hotelu Naramowice, Brodziak Gallery. Do tego grona dołączy niedługo również Multikino 51, które zostanie zamknięte 9 marca.

- (...) miejsce to wiąże się z wieloma miłymi wspomnieniami. Szczególnie tymi z udanych randek, romantycznych spotkań czy pierwszych pocałunków... (Łza się w oku kręci). Macie jeszcze dwa weekendy na "pożegnanie" się z Multikinem 51. Obiekt został otwarty w 1998 roku, stając się jednym z najnowocześniejszych kin w Poznaniu. Jego lokalizacja przy ulicy Królowej Jadwigi sprawiła, że szybko zyskało popularność nie tylko wśród mieszkańców miasta. Studenci i uczniowie z całej Wielkopolski w tym z PMI bardzo lubili to miejsce. Multikino zostanie zburzone. Na tym miejscu powstaną inwestycje wrocławskiego dewelopera. Czas zmienia wszystko. Jeszcze kilka lat temu nikt by nie pomyślał, że zupełnie jak jak na zachodzie, zburzony zostanie obiekt funkcjonujący i to z sukcesem, kultowy nieomal. Tylko u nas czas płynie dużo wolniej - czytamy na profilu facebookowym "Wieści Międzychódzkie".

Rozbiórka czterech budynków już trwa

Z kolei Górczyńskie Centrum Handlowe było kojarzone głównie z supermarketem E.Leclerc, który był jedyną placówką tej sieci w Poznaniu - działał od 2014 r. Poza nim można tab było znaleźć: drogerię, cukiernię, kwiaciarnię i pocztę.

Kilkanaście la działała natomiast Galerii Malta, której budowa zakończyła się w 2009 r., a od ponad roku trwa już jej rozbiórka (zdjęcia w galerii powyżej). Oprócz licznych sklepów można tam było znaleźć: kino, klub fitness, plac zabaw dla dzieci i strefę gastronomiczną z widokiem na Jezioro Maltańskie.

W lutym, ale br., rozpoczęła się rozbiórka budynku Brodziak Gallery. W obiekcie przy ul. Głogowskiej w latach 1994-2014 znajdowała się restauracja McDonald's, po czym przebudowano go na południowe wejście na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich. W 2020 r. została otwarta Brodziak Gallery, która przeniosła się już na do sąsiedniej lokalizacji.

Najstarszy w gronie miejsc, które niedługo znikną z mapy Poznania, jest Hotel Naramowice.

- Budynek był kiedyś częścią dawnego PGR Naramowice, który dostarczał produkty spożywcze. Później został przekształcony w hotel robotniczy, gdzie cieszył się dużą popularnością wśród pracowników sezonowych. Dziś 50-letni budynek przechodzi do historii. Jego rozbiórka rozpoczęła się w grudniu zeszłego roku - informuje "Głos Wielkopolski".

Co powstanie w ich miejsce?

Wiadomo już, co powstanie w miejsce powyższych obiektów, które odwiedzali mieszkańcy Poznania w minionych latach:

Górczyńskie Centrum Handlowe zastąpi sklep sieci Kaufland;

w miejsce Galerii Malta powstanie osiedle mieszkaniowe;

w miejsce Hotelu Naramowice również powstanie osiedle mieszkaniowe, ale deweloper chce zachować historyczne elementy obiektu, tj. neony „Hotel” i „Naramowice”;

zamiast Multikina 51 ujrzymy za jakiś czas budynki mieszkalne, z liczbą ok. 350 lokum, z lokalami usługowymi.

Ostatni z obiektów będzie normalnie działał do 8 marca włącznie.

