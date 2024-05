Podbiegł do staruszki, wyrwał jej torebkę i uciekł! Złodziej wpadł dzięki nagraniu

Wracamy do tematu!

Do kradzieży doszło 11 kwietnia - w biały dzień - przy ul. Przyjaźń w Koninie. Wszystko doskonale nagrało się dzięki monitoringowi na budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Na nagraniu widać, jak młody mężczyzna podbiega do 78-latki, która powoli idzie z pomocą balkonika. Najpierw zaczął wyrzucać z koszyka torby z zakupami, aż w końcu dostał się do torebki. Po wszystkim sprawca uciekł.

- Biegnąc, wyrzucił torebkę, a później portfel, z którego wcześniej zabrał 150 zł - informowała mł. asp. Sylwia Król z KMP w Koninie. 78-latka wróciła się po swoje rzeczy, po czym od razu zgłosiła sprawę policji. O pomoc w zidentyfikowaniu mężczyzny zaapelowano w mediach. Teraz policja poinformowała, że sprawca został ustalony i zatrzymany. Prokuratura Rejonowa nałożyła na niego dozór policyjny oraz zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzoną. Za bezczelną kradzież grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.