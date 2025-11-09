Policjantka dźgnięta nożem, jej partner strzelił do napastnika. Agresor zginął na miejscu

Tragedia w Wielkopolsce. Policjantka zaatakowana nożem, napastnik zastrzelony!

Borowiak podał, że w niedzielę (9 listopada) po południu policjanci z Pobiedzisk pod Poznaniem interweniowali w domu jednorodzinnym.

Ze zgłoszenia wynikało, że do młodej kobiety przyszedł jej znajomy. Podczas spotkania stał się agresywny. Domownicy chcieli pomocy policjantów.

- 39-letni napastnik dźgnął nożem interweniującą policjantkę w głowę. Dźgnął ją również w klatkę piersiową. Ochroniła ją kamizelka kuloodporna – podał Borowiak.

Partner policjantki użył broni służbowej. Postrzelony mężczyzna zginął na miejscu. Ranna policjantka jest w szpitalu. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

