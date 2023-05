Półnagi mężczyzna siedział w strumyku i nie mógł się ruszyć! Zaskakująca przczyna [ZDJĘCIA]

O tej nietypowej interwencji poinformowali Strażnicy Miejscy z Poznania. Okazało się, że w strumieniu w strumieniu Górczynka przypadkowy przechodzień zauważył, że pod mostkiem, w wodzie siedzi mężczyzna. Był zanurzony i… co dziwne półnagi.

Zgłaszający interwencję był zbulwersowany, bo prawdopodobnie nie przypuszczał, że w ten sposób ratuje temu mężczyźnie zdrowie, a może nawet życie. Strażników miejskich jednak przeczucie nie myliło, mężczyzna był w niebezpieczeństwie. Na miejsce od razu ruszyli strażnicy Referatu Interwencyjno - Drogowego.

Mężczyzna był co prawda pod wpływem alkoholu, ale był też poważnie wyziębiony. Nie był w stanie o własnych siłach wstać i wydostać się na brzeg. Strażnicy wyciągnęli go ze strumienia i okryli kocem termicznym. Mężczyzna trafił do szpitala.