Poszedł do baru i straszył bronią. Chciał zjeść kebaba

Plan na kebaba

Ogromną chęcią na zjedzenie kebaba wykazał się 42-latek, który wszedł do lokalu gastronomicznego i używając broni hukowej zażądał wydania jedzenia! Ten plan jednak mu się nie udał. Usłyszał za to zarzut, za który grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.