Aktualizacja, godz. 13:20

- Udało się ewakuować z gruzowiska przytomną kobietę i przekazać ją ratownikom medycznym - poinformowała Komenda Miejska PSP w Koninie.

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Wybuch w Kopydłowie Nowym. Jedna osoba pod gruzami

Do dramatycznego zdarzenia doszło w niedzielę rano w miejscowości Kopydłowo Nowe w powiecie konińskim (woj. wielkopolskie). W jednym z budynków nastąpił wybuch, który doprowadził do częściowego zawalenia się konstrukcji. Skutki eksplozji są bardzo poważne. Jak przekazał PAP mł. bryg. Sebastian Andrzejewski z KM PSP w Koninie, jedna osoba z poparzeniami zdołała wydostać się z budynku. Niestety, druga wciąż znajduje się pod gruzami. Dobrą wiadomością jest to, że służby mają z nią kontakt.

Na miejscu specjalistyczne grupy. Trwa walka z czasem

Akcja ratunkowa jest w toku. Na miejscu pracują strażacy z Konina oraz druhowie z lokalnych jednostek OSP, którzy jako pierwsi dotarli do poszkodowanych.

Sytuacja jest na tyle poważna, że do wsparcia działań wezwano posiłki. Poinformował o tym mł. bryg. Sebastian Andrzejewski z KM PSP w Koninie, dodając, że na miejsce jedzie specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza z Poznania i Łodzi. Służby robią wszystko, co w ich mocy, by jak najszybciej dotrzeć do osoby uwięzionej pod gruzowiskiem.

Wkrótce więcej informacji.