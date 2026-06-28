Potężny wybuch w Wielkopolsce! Budynek runął, strażacy uwolnili spod gruzów kobietę

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-06-28 11:13

Dramatyczne informacje z Wielkopolski. W miejscowości Kopydłowo Nowe (pow. koniński) doszło do wybuchu. Z budynku o własnych siłach wydostała się poparzona osoba. Po południu strażakom udało się uwolnić spod gruzów kobietę.

Aktualizacja, godz. 13:20

- Udało się ewakuować z gruzowiska przytomną kobietę i przekazać ją ratownikom medycznym - poinformowała Komenda Miejska PSP w Koninie. 

Wcześniej informowaliśmy:

Wybuch w Kopydłowie Nowym. Jedna osoba pod gruzami

Do dramatycznego zdarzenia doszło w niedzielę rano w miejscowości Kopydłowo Nowe w powiecie konińskim (woj. wielkopolskie). W jednym z budynków nastąpił wybuch, który doprowadził do częściowego zawalenia się konstrukcji. Skutki eksplozji są bardzo poważne. Jak przekazał PAP mł. bryg. Sebastian Andrzejewski z KM PSP w Koninie, jedna osoba z poparzeniami zdołała wydostać się z budynku. Niestety, druga wciąż znajduje się pod gruzami. Dobrą wiadomością jest to, że służby mają z nią kontakt.

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Na miejscu specjalistyczne grupy. Trwa walka z czasem

Akcja ratunkowa jest w toku. Na miejscu pracują strażacy z Konina oraz druhowie z lokalnych jednostek OSP, którzy jako pierwsi dotarli do poszkodowanych.

Sytuacja jest na tyle poważna, że do wsparcia działań wezwano posiłki. Poinformował o tym mł. bryg. Sebastian Andrzejewski z KM PSP w Koninie, dodając, że na miejsce jedzie specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza z Poznania i Łodzi. Służby robią wszystko, co w ich mocy, by jak najszybciej dotrzeć do osoby uwięzionej pod gruzowiskiem.

Wkrótce więcej informacji. 

Zawalony budynek z gruzem po wybuchu w Kopydłowie Nowym, obok widoczna karetka pogotowia ratunkowego i czerwony wóz strażacki z niebieskimi światłami. Więcej informacji o tej eksplozji znajdziesz na naszym portalu.
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