Tragedia podczas wypoczynku nad wodą. Nie żyje mężczyzna!

Służby ratunkowe otrzymały wezwanie do poszkodowanego przebywającego w zbiorniku wodnym na terenie miejscowości Torzeniec. Ten dramatyczny wypadek miał miejsce w piątek, 26 czerwca o godzinie 8.30.

Medycy błyskawicznie rozpoczęli zaawansowane działania ratunkowe. Prowadzona na brzegu intensywna resuscytacja krążeniowo-oddechowa poszkodowanego niestety nie przyniosła oczekiwanego rezultatu.

W piątek, 26 czerwca o godzinie 8:30 zostaliśmy zadysponowani przez SKKP w Wieruszowie do miejscowości Torzeniec, gdzie na jednym ze stawów znajdowała się osoba w wodzie. Po przybyciu na miejsce prowadziliśmy działania wspólnie z JRG Wieruszów oraz służbami z powiatu ostrzeszowskiego i sieradzkiego. Na miejscu obecne były również Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Zespół Ratownictwa Medycznego oraz Policja – przekazali druhowie z OSP Wyszanów.

Mundurowi wstępnie ustalili, że pochodzący z powiatu kępińskiego 60-latek spędzał nad akwenem swój wolny czas. Teraz policyjni śledczy będą dokładnie badać wszystkie okoliczności tej ogromnej tragedii oraz powody znalezienia się zmarłego pod lustrem wody.