Wyniki Eurojackpot 26.09.2025

W piątek, 26 września, podczas losowania Eurojackpot padły następujące liczby: 12, 24, 26, 35, 48 oraz 1 i 2. Wprawdzie nikomu nie udało się wytypować w całości tego zestawu liczb i wygrać 45 milionów złotych, to wielu graczy może mówić o nieco mniejszym, jednak wciąż dużym szczęściu... i dużych pieniądzach. Wygrane drugiego i trzeciego stopnia padły w Niemczech, Danii, Norwegii, Grecji i Czechach. Szczęście nie ominęło też Polski, gdzie odnotowano trzy wygrane czwartego stopnia.

Trzech szczęściarzy z Polski. Ile wygrali?

Mimo, iż to wygrana niższego stopnia, to pieniądze wciąż pozostają naprawdę spore. Tym razem wygrana była warta ponad 239 tysięcy złotych, co nawet po odliczeniu należnego podatku od wysokich wygranych wciąż pozostaje dość pokaźną kwotą, którą można wydać nie tylko na drobne, ale też i te większe przyjemności.

Gdzie padły wygrane?

Szczęśliwcami okazali się gracze z różnych zakątków Polski. Jedna z wygranych padła w Limanowej (woj. małopolskie), gdzie szczęśliwy kupon wypełniono w punkcie Lotto przy ul. Tarnowskiej. Kolejny szczęściarz pochodzi z Wielkopolski. Wygraną odnotowano w Bolechowie, w kolekturze przy ul. Poznańskiej. Natomiast trzeci z graczy postanowił skorzystać ze zdobyczy technologii i zagrał online za pośrednictwem strony www.lotto.pl.

Dzięki temu, że nie padła główna wygrana, kumulacja w Eurojackpot rośnie. We wtorek, 30 września pula wynosi 80 milionów złotych.

Najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce

Poniżej przedstawiamy liczbę wygranych I stopnia w Eurojackpot w Polsce:

213 584 986,00 zł, 12 sierpnia 2022 r. (pow. krotoszyński)

206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021 r. (pow. bieruńsko-lędziński)

193 396 500,00 zł, 10 maja 2019 r. (pow. piotrkowski)

96 805 666,90 zł, 11 września 2020 r. (pow. pruszkowski)

91 256 729,60 zł, 13 grudnia 2024 r. (pow. rzeszowski)

62 657 423,40 zł, 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała)

47 222 789,10 zł, 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie)

42 812 000,00 zł, 3 września 2024 r. (pow. cieszyński)

Jak grać w Eurojackpot?

Grać można w kolekturach Lotto lub online na stronie www.lotto.pl. Należy wytypować 5 z 50 i 2 z 12 liczb - samodzielnie lub metodą chybił-trafił. Można grać na wiele zakładów jednocześnie, co zwiększa szansę na wygraną.

Można także zagrać na cztery kolejne losowania lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji.

Od 29 marca 2022 r. losowania Eurojackpot odbywają się nie raz, ale dwa razy w tygodniu: we wtorki i w piątki.

