Pożar kamienicy w Poznaniu. Ofiar mogło być więcej! Ta decyzja strażaka uratowała wiele żyć

Pożar kamienicy w Poznaniu. Zginęli dwaj strażacy

Przypomnijmy - do tragicznego pożaru i wybuchu w kamienicy przy ul. Kraszewskiego 12 w Poznaniu doszło w nocy z soboty na niedzielę (24/25 sierpnia). Do piwnicy, w poszukiwaniu źródła ognia, jako pierwsi weszli między innymi Łukasz Włodarczyk z Grunwaldu z JRG 2 i 34-letni Patryk Michalski JRG 1. Niestety, gdy strażacy byli w budynku, doszło do eksplozji. Ogień i spadający gruz odcięły im drogę ucieczki. Wybuch był ogromny, a języki ognia trawiły wszystko na swojej drodze. Prokuratura badać teraz będzie przyczyny pożaru, a jedna z hipotez mówi, że być może doszło do ognistego podmuchu, czyli wstecznego ciągu płomienia, gdy strażacy otwierali pomieszczenia i dostał się tam silny strumień powietrza.

"Fakt" ustalił, że ofiar pożaru kamienicy mogło być więcej. Według tych doniesień, na chwilę przed wybuchem przy budynku gromadzili się ludzie. - Jeden ze strażaków kazał im odejść, zdecydowanie ich przesuwał. To był moment, gdy rozpoznawaliśmy sytuację i organizowaliśmy akcję. Chwilę później doszło do pierwszego wybuchu - mówi dziennikarzom st. bryg. Tomasz Wiśniewski, z-ca komendanta wielkopolskiej straży pożarnej i dodał, że strażak, który odgonił ludzi, sam został ranny podczas eksplozji i trafił do szpitala.

Pogrzeb tragicznie zmarłych strażaków. Znamy szczegóły ceremonii pogrzebowych

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przekazała szczegóły zaplanowanych ceremonii pogrzebowych tragicznie zmarłych strażaków. Jak dowiadujemy się z zamieszczonego komunikatu, st. ogn. Łukasz Włodarczyk z JRG- 2 Poznań pozostawił pogrążoną w żałobie rodzinę, w tym żonę i dwójkę dzieci. Jego pogrzeb odbędzie się o godz. 11.00 w dniu 29 sierpnia br. (czwartek) w Tuchorzy w pow. wolsztyńskim. Natomiast ostatnie pożegnanie st. ogn. Patryka Michalskiego zaplanowano dzień później, czyli 30 sierpnia o godz. 11.00 w poznańskiej katedrze. O godz. 12.45 ciąg dalszy ceremonii na cmentarzu na Miłostowie.