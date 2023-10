Znamy szczegóły

Poznań. 5-letni Maurycy ugodzony nożem. Tak miasto pomaga dzieciom, rodzicom i kadrze z przedszkola

Szokujący atak nożownika miał miejsce w środę (18 października 2023 r.). 5-letni Maurycy zginął, bo Zbysław C. dźgnął go prosto w serce. Władze Poznania reagują na wstrząsające zdarzenia. Dzieci, rodzice i nauczyciele z przedszkola, do którego chodził chłopiec zostali objęci pomocą psychologiczną.