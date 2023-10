Materiał wideo

Jest nagranie po ataku nożownika na 5-latka. "Usłyszałem krzyki i płacz"

Wracamy do wstrząsającej sprawy ataku nożownika w Poznaniu. 71-letni Zbysław C. jest podejrzewany o wbicie noża w serce 5-letniego Maurycego. Na miejsce dramatu pobiegli pracownicy firmy Remondis, którzy usłyszeli krzyki i płacz. Nasza redakcja dotarła do nagrania. Prezentujemy je w poniższym materiale.