Atak na przedszkolaków w Poznaniu. 71-latek groził, że wszystkich pozabija. Później rzucił się z nożem na 5-latka

mrok | ago 14:22

Ta tragedia jest na ustach całej Polski! 5-letni Maurycy zginął z rąk Zdzisława C. Przypomnijmy - do ataku doszło w środę (18 października)na poznańskim Łazarzu. Dziecko było wraz z grupą przedszkolną na wycieczce. Wtedy miało dość do ataku... Jak mówią nam świadkowie, mężczyzna już wcześniej 71-latek stwarzał zagrożenie dla przechodniów. - Groził ludziom śmiercią. Dlaczego nikt się tym nie zainteresował?! - mówi świadek zdarzenia.