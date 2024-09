Prawie 200 mieszkań oddanych do użytku w Poznaniu. Chętnych znacznie więcej

Magistrat w Poznaniu poinformował, że przy ul. Jana Wiencka powstało pięć czterokondygnacyjnych budynków wyposażonych w windy, podziemne hale garażowe oraz miejsca parkingowe na zewnątrz obiektów. W blokach znajdują się jedno-, dwu- i trzypokojowe mieszkania o powierzchni od ok. 30 do ok. 70 m kw., wykończone w standardzie "pod klucz".

Miejski program mieszkaniowy "POZnań - i zamieszkaj" daje lokatorom możliwość tańszego i, według zapewnień, stabilniejszego najmu niż na komercyjnym rynku mieszkaniowym. W styczniu 2024 r. poznańscy radni przegłosowali zmiany w programie, dzięki którym lokatorzy mogą zawierać umowy na czas nieokreślony, a nie, jak wcześniej na okres 15 lat. - W ramach programu każdy najemca może dodatkowo skorzystać z dopłaty do czynszu, co może obniżyć koszty utrzymania lokalu - dodano w komunikacie magistratu.

W drugim etapie programu, do 2025 r., na Strzeszynie mają powstać kolejne 353 lokale. Nabór chętnych do wynajęcia tych mieszkań zakończono 31 maja. Magistrat poinformował, że do Biura Spraw Lokalowych wpłynęło 956 wniosków, które są obecnie weryfikowane, a lista przyszłych najemców ma być gotowa do końca 2024 r. - Podstawowe warunki, które trzeba było spełniać, to kryteria dochodowe oraz brak tytułu prawnego do innego mieszkania na terenie Poznania - przypomniano w komunikacie.

Za inwestycje na Strzeszynie odpowiada samorządowa spółka Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu z Funduszu Dopłat, Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego.