Historia Cytadeli w Poznaniu

Park Cytadela, to największy poznański park, budowany w latach 1963-1970. Powstał on na terenie dawnego Fortu Winiary, przejętego w 1925 roku przez miasto. Znajdują się tam dwa muzea, cmentarze, obiekty forteczne, czy restauracje. Ten rozległy teren to aż około 100 hektarów ziemi.

Miejsce odpoczynku, rekreacji i historii

Park Cytadela to idealne miejsce do wypoczynku i rekreacji. Odbywają się tam cyklicznie m.in. koncerty, jak Męskie Granie, dawniej odbywało się tam najpopularniejsze w tej części Europy widowisko pasyjne. W parku widać wielu biegaczy, ale i wycieczek, które zwiedzają forty, oraz groby bohaterów I i II Wojny Światowej.

Piękna Cytadela nocą

Chyba nie ma lepszego momentu na to, by wybrać się na klimatyczny spacer na Cytadelę. Spadające liście, dywany z liści na ścieżkach, oraz znicze na grobach bohaterów wojennych. To niesamowicie piękny widok, który można uchwycić na zdjęciach, ale lepiej zobaczyć go na żywo!

Zobaczcie, jak wygląda poznańska Cytadela październikowym wieczorem