Koledzy opublikowali wpis

Strażak Damian pobity na śmierć, nastolatkowie w zamknięciu! Kamera ujawniła prawdę. Rośnie fala agresji?

24-latek, który został pobity na śmierć pod dyskoteką we Wtórku, to strażak ochotnik OSP Zamęty. W tej sprawie policja zatrzymała siedmiu nastolatków w wieku 14-17 lat, z których trzech usłyszało zarzuty i trafiło do aresztu. Pozostałych czterech zostało decyzją sądu rodzinnego skierowanych do poprawczaka. Śmiertelne pobicie zarejestrowała kamera monitoringu.