Strzałków. Fatalny finał pożaru domu. Zwęglone ciało mężczyzny leżało na podłodze

Bezwzględny żywioł zabił mężczyznę w Strzałkowie. Oficer dyżurny wielkopolskiej straży pożarnej poinformował w niedzielę (16 kwietnia 2023 r.), że zgłoszenie o pożarze wpłynęło po godz. 21. - Jedna osoba z tego domu ewakuowała się przed naszym przybyciem, jedną ewakuowali strażacy. W jednym z pomieszczeń znaleziono zwęglone ciało - powiedział dyżurny, cytowany przez Polską Agencję Prasową. Sprawę prowadzą policjanci pod nadzorem prokuratora.

Strzałków. Tragiczny finał pożaru. Zwęglone zwłoki mężczyzny znalezione w pomieszczeniu

Jak wynika z informacji "Super Expressu" - ofiara to ok. 40-letni mężczyzna. Przyczyną tragedii mógł być wybuch gazu, ale tego oficjalnie jeszcze nikt nie potwierdza. Szczegóły wyjaśni policyjne śledztwo. Do tematu będziemy wracać. Rodzinie i bliskim zmarłego składamy wyrazy współczucia.

