Strzelanina w Wielkopolsce! Policyjna obława w powiecie gostyńskim

Policjanci prowadzą obławę w powiecie gostyńskim (woj. wielkopolskie), po tym jak w niedzielę wieczorem, w miejscowości Smogorzewo miało dojść do strzelaniny. Funkcjonariusze zatrzymali trzy osoby, w tym dwie lekko ranne. Co się stało?

Strzały na posesji z rusznikarnią

Oficer prasowa KPP w Gostyniu kom. Monika Curyk przekazała w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że przed godz. 20:00 funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie dotyczące incydentu, do jakiego miało dojść na terenie prywatnej posesji, na której znajduje się rusznikarnia z magazynem broni i amunicji.

- Według relacji zgłaszającego na posesji zjawiło się kilka samochodów, które po jakimś czasie zaczęły odjeżdżać w kierunku miejscowości Piaski. Na drodze leśnej w pobliżu tej miejscowości miały paść strzały z broni. Na miejsce dotarli policjanci, którzy natknęli się na jedno z aut leżące w rowie. Zatrzymali trzy osoby. Dwie z nich były lekko ranne - przekazała policjantka.

Obława w powiecie gostyńskim

Kom. Monika Curyk zaznaczyła, że funkcjonariusze prowadzą obławę za pozostałymi samochodami widzianymi w miejscowości. Jak dodała, aktualnie policjanci ustalają przebieg wydarzeń.

Policjantka pytana przez PAP nie powiedziała, czy zatrzymane ranne osoby mają obrażenia powstałe w wyniku postrzału.

