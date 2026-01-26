Mężczyzna mknie na łyżwach po ulicy jak po lodowisku! Nagranie już stało się viralem

Opady marznącego deszczu i ujemne temperatury sprawiły, że w całej Wielkopolsce drogi i chodniki pokryły się cienką, ale bardzo śliską warstwą lodu. Powierzchnie dróg, szczególnie bocznych i lokalnych, pokrywają się lodem, co nie tylko wydłuża drogę hamowania, ale także utrudnia ruszanie z miejsca i zmniejsza kontrolę nad pojazdem. Nawet doświadczeni kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność.

Jak przekazał rzecznik poznańskiej policji, zgłoszono już 190 kolizji drogowych, a liczba ta wciąż rośnie. Władze miasta i Zarząd Dróg Miejskich działają pełną parą, aby posypać jezdnie i chodniki solą, jednak miejscami lód nadal zagraża bezpieczeństwu.

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu działa pełną parą, by jak najszybciej posypać wszystkie chodniki i jezdnie. Prosimy o ostrożność – apeluje Urząd Miasta.

Niektórzy znaleźli dość nietypowy sposób na gołoledź. W sieci hitem stało się nagranie, na którym mężczyzna jedzie ulicą na łyżwach. Film opublikowany przez profil Poznański Trójkąt Bermudzki błyskawicznie podbił internet, a pod nagraniem pojawiło się mnóstwo komentarzy internautów. „Właśnie od samego rana miałam wspomnienia, gdy za dzieciaka jeździliśmy na łyżwach po ulicach” – napisała jedna z komentujących. – „Mocne dojazd do pracy” – dodaje kolejny użytkownik. – „Szkoda, że nie umiem jeździć na łyżwach 😆” – podsumowuje inny.

Eksperci ostrzegają, że takie zachowanie jest bardzo ryzykowne. Nawet jeśli ślizganie się po ulicy wygląda efektownie, łatwo o upadek lub wypadek, zwłaszcza gdy obok poruszają się samochody. W całej Wielkopolsce utrzymują się trudne warunki drogowe – w regionie obowiązują alerty IMGW I i II stopnia przed opadami marznącymi i oblodzeniem.