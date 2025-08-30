Szuka skarbu większego niż "Złoty Pociąg". Pochodzi z II wojny światowej. Należał do Niemców

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2025-08-30 3:23

W Polsce trwają poszukiwania skarbu, który może przyćmić legendę "Złotego Pociągu". Chodzi o depozyt z czasów II wojny światowej, ukryty przez Niemców w jednym z najbardziej tajemniczych kompleksów fortyfikacyjnych Europy. Trop prowadzi do Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, gdzie może spoczywać prawdziwe złoto.

Szuka skarbu większego niż Złoty Pociąg. Pochodzi z II wojny światowej

i

Autor: shutterstock, joannalamparskaskarby/ Facebook
Super Express Google News
  • W Polsce trwa poszukiwanie legendarnego skarbu z czasów II wojny światowej, który może przyćmić sławę "Złotego Pociągu".
  • Mieszkaniec Poznania, bazując na informacjach od Austriaków, prowadzi poszukiwania w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym, gdzie Niemcy mieli ukryć depozyt.
  • Poszukiwacz zdobył niezbędne pozwolenia i rozpoczął prace, mając nadzieję na odkrycie cennego znaleziska.
  • Co jednak stanie się ze skarbem, jeśli zostanie odnaleziony, i dlaczego poszukiwacz na nim nie wzbogaci się?

Legendarny "Złoty Pociąg" zostanie przyćmiony?

Legendy o wojennych skarbach od lat rozpalały wyobraźnię poszukiwaczy i zwykłych ludzi, a Polska, jako kraj szczególnie dotknięty działaniami II wojny światowej, pełna jest opowieści o ukrytych depozytach, złocie i dziełach sztuki zrabowanych przez Niemców. Jedną z najsłynniejszych historii jest ta o "Złotym Pociągu" – rzekomym składzie wypełnionym kosztownościami, który miał zniknąć w rejonie Wałbrzycha.

Według legendy miał on przewozić złoto, dzieła sztuki i kosztowności, lecz mimo głośnych poszukiwań – m.in. w 2015 roku – nigdy nie został odnaleziony. Dziś temat przycichł, a uwagę poszukiwaczy coraz częściej przyciąga inny trop, a mianowicie  depozyt z czasów II wojny światowej, które ma znajdować się w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym.

Polecany artykuł:

Niemiecki turysta rozczarowany Polską. Nie szczędził słów krytyki

Trop, który może zmienić historię. Czy Międzyrzecki Rejon Umocniony skrywa skarb?

Jak informuje portal Planeta.pl, mieszkaniec Poznania prowadzi poszukiwania w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym, czyli w jednym z największych kompleksów fortyfikacyjnych w Europie. Ma on być na tropie skarbu, który może przyćmić legendarny pociąg pełen złota.

Pan Karol, bo tak przedstawiany jest poszukiwacz z Poznania, twierdzi, że otrzymał wiarygodne informacje od kilku Austriaków. Wskazali oni miejsce, gdzie Niemcy mogli ukryć depozyt z czasów II wojny światowej. Co więcej, pokazali mu fotografie z 2007 roku – ze sztabką złota i wnętrzem rzekomej skrytki znalezionej wcześniej na MRU.

Mimo że pan Karol nie uzyskał wsparcia polityków, zdołał zdobyć niezbędne pozwolenia od konserwatora zabytków. Do rejonu jednego z szybów komunikacyjnych sprowadził już sprzęt niezbędny do eksploracji i wydobycia.

Dalsza część artykułu znajduje się pod quizem.

QUIZ. Co wiesz o wojnach na świecie?
Pytanie 1 z 10
Kiedy wybuchła I wojna światowa?

Mieszkaniec Poznania poszukuje skarbu. Co ze znaleziskiem?

Co ciekawe, nawet w przypadku sensacyjnego odkrycia pan Karol nie wzbogaci się na złocie jeśli takowe znajdzie. Polskie przepisy jasno mówią, że każdy skarb znaleziony w ziemi, jeśli nie ma ustalonego właściciela, staje się własnością państwa. Wszystkie takie znaleziska – czy to zabytki archeologiczne, cenne przedmioty, czy materiały archiwalne – trafiają do instytucji publicznych.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POSZUKIWANIA