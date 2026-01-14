Telefon grozy do seniorki z Poznania. „Prokurator” wpadł tuż po odbiorze pieniędzy

Ewa Ruszkiewicz
Ewa Ruszkiewicz
Anna Kisiel
Konsultacja: Anna Kisiel
2026-01-14 14:37

Udawał prokuratora, a pójdzie za kratki, bo kolejny raz policjanci udowodnili, że nie ma pobłażania dla oszustów. 42-latek chciał zabrać seniorce z Poznania oszczędności życia. Skończyło się założeniem kajdanek. Szczegóły w artykule.

Telefon grozy do seniorki z Poznania. „Prokurator” wpadł tuż po odbiorze pieniędzy

i

Autor: Policja/ Materiały prasowe
Super Express Google News

Historia rozegrała się w połowie grudnia, ale poznańska policja dopiero teraz o niej poinformowała. 

15 grudnia ub. roku, w jednym z bloków przy ul. Bukowskiej w Poznaniu, 93-letnia seniorka odebrała telefon od oszustów działających metodą „na wypadek” - mówi podkom. Łukasz Paterski z poznańskiej policji. 

Polecany artykuł:

Zatrzymał się, by przepuścić karetkę. Sekundy później doszło do karambolu!

W trakcie rozmowy jeden z mężczyzn opowiadał, że jest ukochanym wnuczki 93-latki i przekonywał, że spowodował poważny wypadek drogowy. Twierdził, że pilnie potrzebne są pieniądze, aby uniknąć aresztu. 

Aby uwiarygodnić dramatyczną historię, do rozmowy dołączył rzekomy prokurator. Oszuści manipulowali seniorką, wzbudzając strach i poczucie odpowiedzialności za los bliskiej osoby - wyjaśnia policjant. 

Seniorka wpadła w panikę, a gdy się uspokoiła postanowiła pomóc. Zgodnie z instrukcjami oszustów przygotowała gotówkę. Starsza pani była przekonana, że pomaga partnerowi wnuczki. 

Po pieniądze przyszedł 42-letni mężczyzna, który podał się za prokuratora. Nie zdążył jednak długo cieszyć się zdobyczą. Policjanci z poznańskiego Wydziału Kryminalnego, od dawna pracujący nad zwalczaniem tego typu przestępstw, zatrzymali go krótko po odebraniu 150 tysięcy złotych - mówi z dumą Paterski.

Cała suma została odzyskana i wróciła do niczego nieświadomej seniorki. Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał zarzut usiłowania oszustwa i będzie odpowiadał w warunkach recydywy. Grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności. Przy tej okazji, policja po raz kolejny apeluje o ostrożność i rozmowy z seniorami.

Pamiętajmy – policjant ani prokurator nigdy nie prosi o przekazywanie pieniędzy. Każda taka sytuacja powinna wzbudzić czujność i zostać natychmiast zgłoszona na numer alarmowy 112.

Uciekł policjantom na zamarnięty staw
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki